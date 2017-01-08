5 حيل لتظهري نحيفة في الصور !

كم أبدو سمينة في هذه الصورة؟ وجهي ممتلئ وذقني مزدوج! تسرعين إلى المرآة لتكتشفي لمَ لم تلاحظي هذه الشوائب قبل التقاط تلك الصورة. لكنّكِ لا ترينها في العين المجرّدة، فتذهبين لسؤال صديقاتكِ: هل أبدو هكذا في الحقيقة؟ وتغرقين في نوبةٍ من الإحباط وعدم الرضى عن النفس! لا تستخفّي أبدًا بقدرة صورة غير موفّقة على تدمير معنويّاتكِ.

ذلك هو الوجه السلبيّ للقصّة. أمّا الوجه الايجابيّ، فهو أنّ هذه الصورة لا تنقل الحقيقة. عوامل عدّة تدخل في تشكيل أيّة صورة، منها الإضاءة والألوان والخلفيّة والزاوية، وهي عوامل تؤثّر على شكلكِ إذا ما اجتمعت بشكلٍ خاطئ. الخبر السعيد هو أنّكِ تستطيعين تقريبًا التحكّم بالنتيجة والحصول على صورة جميلة اذا ما اتبعتِ هذه الحيل التي تعتمدها النجمات.

– أبقي ذقنكِ عاليًا لكي لا يلامس رقبتكِ فيبدو مزدوجًا، يمكنكِ أيضًا إلصاق لسانكِ في سقف حلقكِ عندما تبتسمين لرفع جدار ذقنكِ السفليّ. يُقال إنّ عارضة الأزياء ومقدّمة البرامج Heidi Klum تعتمد هذه الخطّة.

– لا تقبلي أنّ يتمّ التقاط الصورة من زاوية سفليّة، إذ ستبدين أكبر حجمًا وستبدو تفاصيلكِ غريبة عن الواقع. من الجيّد أن تكون الكاميرا مقابلة لوجهكِ، لكنّ الأفضل أن تكون أعلى منكِ بقليل، لكي تنظري إلى الأعلى فتبدو رقبتكِ أطول وقفصكِ الصدريّ أنحف.

– ميلي بجسمكِ إلى أحد الجانبين، وضعي قدمًا أمام الأخرى. حافظي على القدم الأماميّة مستقيمة أمام الكاميرا وألقي بوزنكِ على القدم الخلفيّة.

– لا تشدّي شعركِ فذلك يجعل ملامح وجهكِ تبدو كبيرة وبارزة. حتى لو كنتِ تريدين اعتماد تسريحة الضفيرة أو الشينيون أو ذيل الحصان، أبقي شعركِ مرخيًّا قليلًا عند الجذور.

– اعتمدي وضعيّة النجمات، إليكِ السرّ! أرجعي كتفيكِ إلى الوراء لكي تبرزي عظمة الصدر، أبعدي ذراعيكِ قليلًا عن جسمكِ كي لا تلتصقا بالأطراف فتبدوان أكبر (يمكنكِ وضع واحدة على خصركِ)، امتصّي معدتكِ ولكن ليس كثيرًا كي لا يبرز قفصكِ الصدريّ. الآن أطيلي رقبتكِ وارفعي ذقنكِ قليلًا وها أنتِ جاهزة لخطف القلوب!

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