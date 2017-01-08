مسلحو الجنوب الدمشقي ينضمون للجيش السوري

أمهل الجيش السوري الميليشيات المسلحة حتى يوم الخميس القادم لتنفيذ بنود المصالحة المقرر عقدها في مناطق جنوب دمشق حيث من المتوقع ان تلتزم الميليشيات المسلحة باتفاق المصالحة.

وبحسب المبادرة التي قدمها الجيش السوري تتحول ميليشيات “الجيش الحر” في المنطقة، إلى قوات رديفة للجيش السوري تحت اسم “لواء مغاوير الجنوب”.

وبعد تشكيل “المغاوير”، من الضباط والعسكريين المنشقين، تقوم بمساندة الجيش السوري في مواجهة جبهة النصرة، وتنظيم داعش الارهابي جنوب دمشق، بينما تنضم بلدة عقربا إلى عمليات التسوية، إلى جانب بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، ويرفع فيها العلم السوري، ويعاد العمل في المؤسسات الرسمية فيها.

ووفق نشطاء تعتبر الغالبية من سكان الجنوب السوري والمسلحين أن الحل هو التسوية في المنطقة، تفاديًا لأي أضرار قد تنتج في حال رفضها، كحلّ مشابه إلى حدٍ ما للذي جرى في كل من قدسيا والهامة، وخان الشيخ وزاكية والديرخبية، ومؤخرًا سعسع وبلدات أخرى قريبة منها.

وتنتشر في جنوب دمشق ميليشيات مسلحة أبرزها: “جيش الإسلام”، و”جيش الأبابيل” ، و”لواء شام الرسول”، و”أحرار الشام”، و”الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام”، وغيرها.

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