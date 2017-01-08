الجيش السوري يسيطر على تل النشابية الذي يضم جامع الاكراد ويشرف على بلدة النشابية ويقابل تل فرزات بعد تقدمه في مزارع حزرما الجنوبية الغربية.

8 يناير, 2017 - 12:38 مساءً

 

 

8 يناير, 2017
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