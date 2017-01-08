من سيفاوض عن المسلحين في استانا؟

مع اقتراب موعد اجتماع أستانة، وتتالي الترحيبات الدولية بانعقاده ابتداءً بالدول الداعمة له وصولًا للأمم المتحدة، ازدادت التساؤلات عن الوفد السوري الذي سيشارك في المحادثات السياسية، والذي سيتولى عملية التفاوض للوصول إلى الحل السياسي المعلن عنه.

مايسمى الائتلاف السوري المعارض أعلن أن الهيئة العليا للمفاوضات هي “الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل وفد المعارضة السورية لمتابعة العملية التفاوضية مع الحكومة السورية”.

إلا أن نائب الوزير الروسي أكد في وقت سابق أن “وفد المعارضة هو على الأرجح سيمثل القوى الموجودة على الأرض في سوريا، أما الهيئة العليا فإنها معارضة خارجية”.

وبحسب الناطق باسم الوفد المفاوض في أنقرة، أسامة أبو زيد، فان ميليشيا الجيش الحر هي بدورها فوضت الهيئة العليا للمفاوضات بمحادثات استانا.

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