أحمد الحريري: استخراج النفط سيكون نقطة تحول

أكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري خلال جولة له في منطقة الكورة أن “هناك اليوم نفس جديد في البلد، وهناك ارتياح عند الناس بعد أن بدأت عجلة الدولة بالعودة الى مجراها الطبيعي، ورأينا أن اول جلسة للحكومة كانت منتجة بدليل القرارات الحيوية التي صدرت عنها وستستتبع جلسة بعد أخرى، آخذين في الاعتبار الأولويات الأساسية، وأبرزها إجراء الانتخابات النيابية وإعادة تجديد السلطة، وتثبيت الاستقرار الأمني”.

وقال “إننا متمسكون باعتدالنا حتى آخر رمق في مسيرتنا السياسية، لأن فيه خشبة الخلاص للبنان، وفيه العودة إلى الزمن الجميل الذي عشناه مع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري”، موضحاً أن “المبادرة التي قمنا بها نقلت البلد من جو إلى جو آخر سليم، وآن الآوان ليرتاح الناس، فقد تعبوا من الإنقسام السياسي الكبير الذي كان حاصلاً، وآن لهم أن يتنفسوا، وآن لنا كشباب أن نجد فرص عمل في لبنان، وآن لنا أن نستخرج النفط الذي سيكون بإذنه تعالى، نقطة تحول في موضوع البطالة في لبنان في الموضوع المالي للخزينة والدين العام”.

وأكد أن “أمام العهد فرصة كبيرة لان مطالب الناس ليست خيالية، وتحتاج إلى إرادة العمل لتحقيقها، من الكهرباء التي كلنا نذكر انها كانت تأتي 24 ساعة في اليوم ايام رفيق الحريري، إلى النفايات والمواصلات والطرقات والزحمة التي تعانون منها خاصة انتم اهل الشمال، إلى الاتصالات والانترنت والقضاء ونزاهته وموضوع الفساد”.

وشدد على أن “الأساس في أي عمل هو الصدق”، داعياً إلى أن “تكون الانتاجية على قدر المستطاع، فالكل موجود اليوم في الحكومة واي عمل ايجابي تقوم به الحكومة سيكون ايجابيا على الجميع، والعكس صحيح”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

