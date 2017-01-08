قبيسي: هذا هو مشروع “حركة أمل”

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي خلال إحياء حركة “أمل” وأهالي بلدة كفرحتى الجنوبية، الذكرى السنوية لشهداء الحركة في البلدة، أقيم في النادي الحسيني، أن “الشهداء هم من كتبوا تاريخ لبنان وهم الحاضر والمستقبل”.

وأوضح أن “لبنان قبل الإمام الصدر وقبل شهداء أمل كان لا شيء”، مؤكدا أن “ليس لحركة أمل مشاريع خاصة، فمشروع حركة أمل هو لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه”.

وقال قبيسي: “عندما نحيي ذكرى شهدائنا انما نحييها لمنع تزوير التاريخ، لأن هناك من يسعى لتشويه التاريخ، فشهداء أمل سقطوا من أجل أن يبقى لبنان ومن أجل العيش المشترك ومن أجل قيام الدولة العادلة لكل اللبنانيين”.

وأضاف: “إن الإرهاب وأساليب القتل والإجرام على مساحة عالمنا العربي ليست ربيعا عربيا وهي لا تمثل الإسلام، وهي بما لا يقبل الشك محاولة مكشوفة لتشويه تاريخنا واسلامنا وكل القيم المشرقة في منطقتنا، فالارهاب الذي يمارس في اكثر دولة يعمل من اجل الصهيونية العالمية، فهو اي الارهاب يسعى لمقاتلة وتدمير كل القوى والجيوش العربية في سوريا ومصر لاسيما الجيوش التي قاتلت العدو الصهيوني، فهذا الارهاب هو الوجه الاخر والمكمل للمشروع الصهيوني”.

وتابع قبيسي:” ليس لحركة امل مشاريع خاصة تهدد وحدة لبنان، رسالتنا ان نحمي الانسان، نحن واجبنا ان نقف الى جانب لبنان عندما يضعف الوطن “.

وأضاف: “ان المسؤوليات كبيرة امام الحكومة وفي المقدمة محاربة الفساد المستشري في كل المفاصل في الدولة، فالمطلوب احياء كل المؤسسات التي وحدها تحمي الطوائف والمطلوب ايضا حماية لقمة عيش المواطنين”.

وعن قانون الانتخابات، قال قبيسي: “المطلوب من كل الاطراف السياسية تقديم تنازلات من اجل تحقيق العدالة للجميع في لبنان، ونحن اليوم بأمس الحاجة لقانون انتخابات جديد يحقق العدالة، فقانون الستين يؤدي الى نتيجة معروفة فهو سيؤدي الى فريق منتصر بشكل كامل والى فريق مهزوم، هذا القانون لا يؤمن العدالة ولا يحقق الشراكة، فالعدالة في التمثيل لا يمكن ان تتحقق الا بقانون انتخابي عادل والعدالة في التمثيل لا تتحقق الا بالنسبية وفقا للدوائر الموسعة”.

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