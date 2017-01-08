“إيلان” الميانماري !!

تداولت وسائل الإعلام العالمية صورة صادمة لطفل رضيع ميانماري يبلغ من العمر 16 شهرا، عثر عليه ميتا وملقى على وجهه في الطين بعد محاولة هروب عائلته من ميانمار.

ووفقا لتقرير “سي.إن.إن”، فإن الطفل الذي يدعى “محمد شوهيت” يبلغ من العمر 16 شهرا، وقد حاولت أسرته الفرار من منزلهم بولاية “راخين” إلى بنغلاديش هربا من الاضطهاد، وكان محمد يحاول عبور نهر ناف مع أمه وأخيه عندما غرق المركب الذي كان يحملهم كي يصلوا إلى بنغلاديش.

وقال زافور علام والد “محمد شوهيت” الذي لقي حتفه غرقاً مع أمه وأخيه وعمه وهم يحاولون عبور نهر “ناف” عندما غرق القارب الذي كان يقلهم، “عندما رأيت الصورة شعرت أنني أريد الموت بدلا منه، لا رغبة لدي للعيش في هذا العالم”.

هذا، ويتعرض مسلمو الروهينغيا في ميانمار للاضطهاد والابتزاز، حيث تعتبرهم حكومة ميانمار مهاجرين بنغال بينما يعتبرهم الكثير من المراقبين الدوليين هم من ولاية “راخين”.

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