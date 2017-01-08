مصادر خاصة: مصالحة مرتقبة في حلفايا بريف حماة

أكدت مصادر خاصة للحدث نيوز عن اتفاق مصالحة سيجري قريبا بين الجيش السوري وما يسمى جيش العزة (التابع للجيش الحر) في مدينة حلفايا بريف حماة.

واكدت المصادر ان اتفاق المصالحة سيخرج للعلن رغم نفي جيش العزة قبوله الاتفاق عبر بيان نشره على تنسيقيات المسلحين.

واكدت مصادر ميدانية إن “بعض عناصر المسلحين من أبناء مدينة حلفايا، يسعون منذ عدة أيام من أجل تطبيق هدنة في مدينتهم، وفتح معبر بين مدينتي محردة وحلفايا. وقالت المصادر أن هناك شخصيات داخل الجيش السوري يتواصلون معهم من أجل التوصل لهدنة لم يعلن عن بنودها بعد.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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