ريفي يردّ على الرّد !

أكد الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح على وسائل التواصل رداً على من طلب من قوى الأمن الداخلي إصدار بيان، بحسب تعبيره، أن مرافقه عمر البحر لم يسافر معه يوماً خارج لبنان، وأعلن أنه سيتقدَّم للأمن العام بطلب إعلان كشوفات سفري وسفره.

وأضاف ريفي قائلا: “إنتهى عقد تطوع عمر البحر بالأمن الداخلي من 3 أشهر وتقدم بطلب لتسريحه من الخدمة ولم تتم الموافقة وراجعت مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص مراراً فشعرت بمماطلة”.

هذا، وكانت قوى الأمن الداخلي قد نشرت اعترافات مرافق ريفي وأكدت أن القضية مسلكية داخلية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

