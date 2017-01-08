صحيفة نرويجية: بوتين فاز على أوباما 6-0

نشرت الصحيفة النرويجية “Dagbladet” مقالا ذكرت فيه أن مباراة شخصية تجري بين الرئيسين الروسي والأمريكي على أعلى مستوى، وفاز فيها الرئيس فلاديمير بوتين.

وعددت صحيفة “Dagbladet” النرويجية في مقال لها عدد النقاط التي حصل كل رئيس خلال هذه المباراة، التي ستنتهي بانتهاء ولاية أوباما في الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة، الآن وعندما اقترب رحيل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، نستطيع أن نستخلص بعض التقديرات بما يخص علاقته بروسيا وفلاديمير بوتين.

المعركة الأولى بين بوتين وأوباما كانت في سوريا، وبدأت عندما اقترح بوتين إتلاف الترسانة الكيميائية السورية، وأنقذ بذلك دمشق من ضربة عسكرية كانت تهدد بتوجيهها دول غربية. وأصبح الاتفاق نصرا دبلوماسيا لبوتين. 0:1 لصالح بوتين.

المعركة الثانية في أوكرانيا: استطاع بوتين ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وفي عام 2014 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا، وردت روسيا بعقوبات مماثلة ولحق الاتحاد الأوروبي أضرارا كبيرة. 0:2 لصالح بوتين.

في سبتمبر/ أيلول من عام 2015 روسيا بدأت عملية عسكرية في سوريا، وهذا غير مسار الحرب، وفي أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول استعاد الأسد السيطرة على حلب، وهذا كان نصرا حقيقيا. 0:3 لصالح بوتين.

في آخر عام 2016 وضعت روسيا وتركيا وإيران اتفاقية بشأن سوريا تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي في سوريا، لقد فضلت تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، روسيا على الولايات المتحدة واختارتها شريكا. 0:4 لصالح بوتين.

ومع ذلك، فإن الانتصار الأهم لبوتين — هو انتخاب دونالد ترامب، كرئيس للولايات المتحدة. الديمقراطيون استخدموا “بطاقة بوتين” في الحملة الانتخابية الأمريكية بإلصاق صورة بوتين إلى جانب صورة دونالد. وأصبح دونالد رئيسا للبلاد. 0:5 لصالح بوتين.

وأخيرا، بوتين لم يرد على طرد دبلوماسيين روس من قبل أوباما، بطرد دبلوماسيين أمريكيين، بل على العكس تماما، دعا أطفال الدبلوماسيين الأمريكان إلى شجرة الميلاد في الكرملين ولم ينحدر بوتين إلى مستوى دبلوماسية “المطبخ”.

وعلق ترامب على صفحته على “تويتر: “كنت دائما أعرف أن بوتين شخص ذكي”. وبهذا الشكل سجل بوتين هدفه الأخير. 0:6 لصالح بوتين.

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