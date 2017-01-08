“اللينو”: الأحداث الأمنية بمخيم عين الحلوة مشروع مشبوه

وصف القيادي في حركة فتح – قوات العاصفة “التيار الإصلاحي”، العميد محمود عبد الحميد عيسى “اللينو” الأحداث الأمنية في المخيمات الفلسطينية وخاصة منها عين الحلوة بأنها تأتي ضمن مخطط مشبوه للقضاء على رمزيتها وحق العودة، داعيا إلى معالجة جذريهة لكل الظواهر الشاذة عن قِيمنا الوطنية وبوصلة قضيتنا، قائلا “لا يخفى على أحد الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعاني منها اللاجئون في لبنان، وما يحصل في المخيمات من مشاريع مشبوهة تستهدف وجودهم وبالأخص عين الحلوة، قتل واشتباكات مسلحة تُروع اهله وتزيد من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والقيادة عاجزة عن إيجاد الحلول والناس متروكه لمصيرها ولا من مغيث”.

وخلال إحياء التيار الاصلاحي، الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة فتح ويوم الشهيد الفلسطيني في قاعة “الشايني ستار” في صيدا، أضاف:”إن المسؤولين الفلسطينيين تملكهم الجبن واختاروا العيش بعيداً عن مخيماتنا، فلا يسمعون أزيز الرصاص ولا يرعب اطفالهم دوي القذائف ويتشدقون بالشرعيه،وحذاء أم فلسطينية تبحث عن اطفالها بين ازقة المخيم، بعد ان فرقتهم الاشتباكات اشرف من شرعيتهم”.

وانتقذ “اللينو” الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما آلت إليه أمور فتح، وحالة التفرد والتردّي والمسار المتعارض مع افكارها ومبادِئها وانعكاس ذلك على القضية والشعب.

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