“الدايلي ميل”: ارهابي خرج من غوانتنامو ينضم للمسلحين في سوريا

قالت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية أن إرهابياً بريطانياً يدعى “أبو مغيرة” قد انضم إلى صفوف الجماعات المسلحة في سورية بعد أن اطلق سراحه من معتقل “غوانتنامو” منذ فترة لانتمائه الى تنظيم “القاعدة”.

وقالت “الصحيفة” ان الرجل كتب على صحيفة الكترونية تابعة للمجموعات المسلحة انه يقاتل حاليا في ” ارض الشام المباركة” بعد اسابيع من المعاناة وراء القضبان في المعتقل الاميركي .

هذا ولم تسم “الصحيفة” الموقع الذي نشر عليه “ابو مغيرة” تصريحاته، ولم تقل ان كان يقاتل في صفوف “جبهة النصرة” التي تعد فرعا لتنظيم “القاعدة” في سوريا.

وأكدت “الدايلي ميل” أن “أبو مغيرة” بات البريطاني الثاني الذي يقاتل في سوريا مع الجماعات المسلحة عقب خروجه من المعتقل بعد جمال الحارث الذي انضم إلى تنظيم داعش.

هذا، وأعربت عن مخاوفها من أن التعويضات التي يتلقاها معتقلو غوانتنامو البريطانيين تستخدم في تمويل الجماعات المسلحة والعمليات الإرهابية.

واشارت الى ان الحكومة البريطانية دفعت لبعض المعتقلين البريطانيين في غوانتنامو تعويضات عن تعرضهم للتعذيب في المعتقل بعد احتجازهم بناء على معلومات اجهزة الامن البريطانية، وقالت ان هذه التعويضات بلغت قيمتها 20 مليون جنيه استرليني .

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