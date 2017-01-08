وزير الخارجية التنزاني: تنزانيا تدعم سورية ضد أي تهديد لسلامة أراضيها

عبر وزير الخارجية التنزاني جون اوغستين ماهيغا عن دعم جمهورية تنزانيا المتحدة للجمهورية العربية السورية ضد اي تهديد لسلامة اراضيها ووحدتها الإقليمية وقال “من واجبنا الوقوف إلى جانب سورية سواء جاء هذا التهديد من قبل الدول المجاورة لسورية أو غيرها”.

تصريحات الوزير التنزاني جاءت خلال لقائه القائم بأعمال سفارة سورية في دار السلام يوم الجمعة الماضي حيث قال الوزير التنزاني “إنه من السهل على المهتم بمعرفة حقيقة المعارضة السورية وكيفية نشوئها ان يتبين أن الولايات المتحدة الاميركية دعمت بعضا من المجموعات الإرهابية المسلحة وتركيا كذلك ولذلك نحن نتفهم الموقف الروسي الداعم للحكومة السورية كما نتابع عن كثب مؤتمرات السلام حول سورية وندعم حكومة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”.

كما أشاد الوزير ماهيغا بغنى سورية وتنوعها الإنساني والحضاري وبالبعد التاريخي العريق الذي تتمتع به وقال “إن ما يجري هو ضريبة متوقعة لكون سورية مفترقا للطرق ومركزا للنهضة عبر تاريخها الطويل”.

وتعهد الوزير ماهيغا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا في المجالين السياسي والاقتصادي مؤكدا أن العلاقات التي تجمع سورية وتنزانيا تاريخية ومميزة بفضل الجهود الاولى المشتركة لترسيخها من قبل القائدين التاريخيين الراحلين حافظ الأسد وجوليوس نيريري.

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