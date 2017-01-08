ماهي اخر تطورات الميدان السوري؟

هدنة جديدة افشلتها جبهة النصرة في وادي بردى حيث منعت ورشات الصيانة من الدخول الى نبع الفيجة لاصلاح الضرر الحاصل جراء اعتداءات نفذها مقاتلوها على جسم النبع.

واعلن الجيش السوري عودة العمليات العسكرية الى قرى وادي بردى حيث استهدف بالقصف الصاروخي أحد المقرات لجبهة النصرة في دير مقرن.

مصادر عسكرية اكدت حدوث اشتباكات بين الجيش السوري والنصرة عند محور بلدتي كفر زيت وبرهليا في منطقة وادي بردى بريف دمشق.

كما تاكد مقتل وإصابة عدد من المسلحين في بسيمة بوادي بردى عرف منهم : القيادي رياض بشير الدالاتي .. الملقب صدام .. عضو في الهيئة الطبية و المسؤل العسكري عن مسلحي بسيمة.

بالاضافة لمقتل القيادي عماد حسن رمضان .. المسؤل العسكري عن كتيبة احرار بسيمة المنضوية تحت جناح جبهة فتح الشام.

وشهد ريف دمشق تقجير سيارة مفخخة استهدفت حاجزا للجيش عند مفرق بلدة بيت جن ادى الانفجار الارهابي الى استشهاد 5 اشخاص بالاضافة الى عشرات الاصابات بين المدنيين، وبحسب تنسيقيات المسلحين فقد تبنت جبهة النصرة العمل الارهابي.

والى دير الزور حيث استهدف تنظيم داعش الارهابي احياء المدينة بعشرات القذائف ماادى لاصابة 5 اشخاص.

كذلك الحال في ادلب حيث استهدفت الميليشيات المسلحة بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي بقذائف الهاون والصواريخ.

وفي إطار المصالحات المحلية وتنفيذا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 تم تسوية أوضاع 130 شخصا من الرستن وتلبيسة ومنطقة المخرم وعدد من أحياء مدينة حمص.

وفي سياق متصل قام تنظيم داعش باعتقال 6 من شباب الرقة بقرب دبسي عفنان بريف الرقة الغربي بحجة انهم متوجهين الى اراضي سيطرة الجيش السوري.

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