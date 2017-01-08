رصد: استمرار الاشتباكات بين ميليشيات”الجيش الحر”  ومسلحي “داعش” على عدة محاور في القلمون الشرقي تخللها قصف لمواقع التنظيم وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين .

8 يناير, 2017 - 3:34 مساءً
8 يناير, 2017
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