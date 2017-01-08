مصدر ميداني: مقتل القائد العسكري في كتيبة “أحرار بسيمة” التابعة ل”جبهة النصرة”المدعو عماد حسن رمضان خلال الاشتباكات في وادي بردى

8 يناير, 2017 - 3:22 مساءً
8 يناير, 2017
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