مصدر ميداني:صليات صاروخية و رمايات مدفعية مصدرها الجيش السوري تستهدف مواقع ميليشيات “جبهة النصرة” في عين الخضرة وعين الفيجة .

8 يناير, 2017 - 3:26 مساءً
8 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل