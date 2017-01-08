أكثر من 20 قتيلا في هجومين على أسواق بغداد

أكدت مصادر محلية سقوط أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى في هجومين استهدفا سوقين شعبيين شرقي العاصمة العراقية بغداد الأحد 8 يناير/كانون الثاني.

وأعلنت الشرطة ومصادر طبية أن الهجوم الأول نفذه انتحاري بسيارة مفخخة وأسفر عن سقوط 13 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بسوق لبيع الخضار في حي جميلة.

وأوضح مصدر أمني أن الإرهابي قاد سيارته صباح الأحد صوب بوابة السوق وفجرها بعد أن فتحت قوات الأمن النار على السيارة، ما تسبب بخسائر بشرية كبيرة بسبب ازدحام السوق في هذا الوقت من النهار في أول أيام الأسبوع.

وفي الهجوم الثاني فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه في سوق شعبية بمنطقة البلديات، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة.

وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم في حي جميلة في بيان بثه على الإنترنت، ومن غير المستبعد أن يعلن كذلك مسؤوليته عن الهجوم الآخر.

وتشهد العاصمة العراقية بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

