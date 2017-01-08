“فتح الشام” تتبنى تفجير مدينة سعسع

أصدرت ميليشا جبهة “فتح الشام” الارهابية بيانا تبنّت فيه التفجيرالارهابي بالسيارة المفخخة في مدينة سعسع غرب دمشق،

وقد جاء في بيان “للجبهة” اليوم، الأحد 8 كانون الثاني، عن قيام “الجبهة” “بعملية مزدوجة لجبهة “فتح الشام” في الغوطة الغربية، على حاجز يتبع لقوات الجيش السوري مفرق بيت جن، قرب مدينة سعسع، وبحسب البيان فقد أوضح بقيام انغماسي باقتحام الحاجز، وقتل الحرس وانحاز سالمًا”.

وأضافت الجبهة بأنه وبعد تجمع بقية العناصر، قام الانغماسي الارهابي بالتقدم وتفجير الحاجز بمن فيه، هذا وقد تحدث البيان عن 15 شخص قضوا في التفجير.

وقد كانت مصادر مطلعة قد أفادت للحدث نيوز ان هذا التفجير ياتي كرد فعل انتقامي على المصالحة الاخيرة في سعسع والتي تمخض عنها انضمام المسلحين الراغبين بالتسوية الى صفوف الجيش السوري بعد ان حاربوه لسنوات ماضية.

فيما ذكرت المصادر عن استشهاد 5 أشخاص واصابة عشرات الاخرين من بينهم مدنيين أطفال ونساء

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