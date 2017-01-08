تفاصيل لقاء الأسد وشمخاني

أكد الرئيس الأسد خلال استقباله السيد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والوفد المرافق له. أن تحرير مدينة حلب من قبضة الإرهابيين يشكل محطّة هامة نحو الانتصار في الحرب المفروضة على سوريا، إلا أن المرحلة القادمة لن تكون سهلة لأن الغرب وأدواته وعملاءه في المنطقة مستمرون بدعم التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

هذا وقد هنأ السيد شمخاني الرئيس الأسد والشعب السوري بالإنجاز الذي تحقّق في حلب، مشدداً على أن إيران لن تدّخر جهداً في تعزيز صمود السوريين لأنها تعتبر أن إلحاق الهزيمة بالمخطط الإرهابي وداعميه قضية مصيرية ليس لـسوريا فحسب بل لجميع شعوب المنطقة الراغبة باستعادة الأمن والسلام ورسم مستقبلها

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