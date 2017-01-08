عشرون جنديا صهيونيا بين قتيل وجريح بعملية دهس في القدس المحتلة

8 يناير, 2017 - 4:18 مساءً
8 يناير, 2017
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