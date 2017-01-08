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الرئيس الأسد يستقبل علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والوفد المرافق له.
8 يناير, 2017
- 4:35 مساءً
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8 يناير, 2017
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