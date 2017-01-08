بيع الهواء النقي في الصين

أعلنت سلطات بكين تأسيس شرطة بيئية تتلخص مهمتها في مكافحة الضباب الدخاني. أفادت بذلك يوم 8 يناير/ كانون الثاني صحيفة The Telegraph.

وتشمل واجبات الهيئة الأمنية الجديدة، رصد حالات الحرق بدون ترخيص للقمامة والخشب، والمواد البيولوجية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ستمنع الشرطة البيئية شواء اللحوم في الهواء الطلق في بكين.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع البيئي في الصين، تدهور كثيرا في السنوات الأخيرة، بسبب التركيز العالي جدا للانبعاثات الصناعية التي تطرح في المجال الجوي للمدينة.

وكانت سلطات بكين قد أعلنت، مطلع يناير/ كانون الثاني، مستوى الخطر “البرتقالي” لتلوث الهواء في المدينة وهو المستوى ما قبل الأخير في الخطورة. وبسبب ذلك تم وقف حركة المرور على 6 طرقات سريعة في المدينة كما تم بشكل مؤقت وقف العمل في عدد من مشاريع البناء والمؤسسات.

وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أفادت صحيفة The South China Morning Post بأنه تم عرض بيع الهواء النقي لاستنشاقه في بعض شوارع المدن الصينية وهو ما لاقى إقبالا وخاصة من جانب الذين يعانون من مشاكل صحية بسبب الضباب الدخاني.

وعادة، تباع عبوات الهواء النقي معقمة ومشبعة بالأوكسيجين ومعبأة يدويا، بالأسعار التالية – عبوة هواء من نيوزيلاندا في زجاجة سعة 7.7 ليتر بسعر 219 يوان (حوالي 30 $). ويؤكد الباعة أن كل زجاجة تسمح للمشتري بالقيام بـ180 استنشاق. وهناك عبوات هواء من كندا بسعر 16 دولارا للقطعة وكذلك توجد عبوات وطنية بسعر 70 سنتا للعبوة.

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