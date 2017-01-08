ميليشيا”فتح الشام” تداهم مقرات الفصائل المسلحة في ريف ادلب

قامت عناصر من ميليشا”جبهة فتح الشام” بإقتحام بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي في وقت متأخر نفذت خلالها عملية دهم واعتقال طالت عدداً من مقاتلي الميليشيات المسلحة هناك بتهمة انتمائهم لحركة ” حزم”.

وأفاد ناشطون إعلاميون عبر تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة وعلى رأسهم المدعو أيمن الحسين بأن ريفي إدلب الجنوبي والشمالي خلال الأيام القليلة الماضية شهدا عمليات اختطاف لعناصر من مقاتليالميليشيات المسلحة وبعض عناصر “الكتائب الإسلامية” ومن ضمنها “كتيبة أجناد القوقاز” إضافة إلى اقتحام مسلحون تابعون لجبهة” فتح الشام ” بلدة خان السبل منفذين عمليات دهم وتفتيش واعتقلوا نحو خمسة وعشرين عنصراً من مقاتلي االميليشيات ، بتهمة انتمائهم لحركة “حزم” التي تم حلها وهروب قياداتها منذ أكثر من عام ونصف

هذا وقد تحدث الناشطون عن محاولة جبهة “فتح الشام” (النصرة سابقاً) إقامة ولاية إسلامية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، الأمر الذي ترفضه عدة فصائل تابعة للميليشيات المسلحة داخل المدينة والتي تشهد اشتباكات متكررة بين تلك الفصائل ، وكان آخرها بين مسلحي “حركة أحرار الشام “و”جبهة فتح الشام” في بلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي.