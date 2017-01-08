6 شهداء و19 مصاباً بتفجير انتحاري في سوق شعبية شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز إن “انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه في سوق شعبية بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “قوة أمنية فرضت طوقاً حول مكان الحادث، فيما سهلت لسيارات الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي”.

وشهدت العاصمة بغداد، منذ صباح اليوم الأحد (8 كانون الثاني 2017) عمليات إرهابية بسيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة، إستهدفت المدنيين والقوات الأمنية، ما أسفر عن وقوع العشرات بين قتيل وجريح.

وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صوراً للتفجير الانتحاري الذي استهدف سوقاً شعبية في منطقة البلديات شرقي بغداد.

وتبين الصور أن التفجير أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى إلحاق أضرار مادية، فيما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث، واتخذت إجراءات مشددة.

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