كيف استقرأ الأسد محادثات الأستانة وماهي استعداداته لذلك؟

قال النائب الفرنسي، تييري مارياني، أن “الرئيس السوري بشار الأسد أعرب عن تفاؤله، حيال المحادثات المرتقبة نهاية الشهر الحالي في أستانة، ومعلنًا استعداده للتفاوض مع نحو مئة فصيل معارض”.

موضحا أن الأسد أعلن خلال لقاء استمر أكثر من ساعة مع ثلاثة نواب فرنسيين أنه “يعول كثيرًا على لقاء أستانة، وأنه مستعد للحوار مع 91 فصيلًا معارضًا”.

النائب الفرنسي أضاف أن “الأسد يستثني من تلك المحادثات تنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة فتح الشام (النصرة سابقًا)”.

ونقل مارياني عن الأسد قوله “أنا متفائل.. أنا على استعداد للمصالحة شرط إلقاء أسلحتهم”.

وتأتي تصريحات الأسد في هذه الفترة بالتزامن مع اقتراب اجتماع أستانة منتصف الشهر الجاري، إذ سيمهد وفق الدول الداعمة له لحل سياسي بين جميع الأطراف في سوريا، والاستغناء عن الحل العسكري.

يذكر أن الرئيس الأسد استقبل وفدًا فرنسيًا يضم عددًا من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ومجموعة من المثقفين الفرنسيين، برئاسة النائب الفرنسي مارياني عضو الجمعية الوطنية الفرنسية.

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