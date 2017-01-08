الوزير رفول في تشيعع كبوجي “راحل كبير دافع بصدق”

8 يناير, 2017 - 5:26 مساءً المصدر: وكالات
الوزير رفول في تشيعع كبوجي “راحل كبير دافع بصدق”

شارك الوزير بيار رفول في مراسم استقبال جثمان المطران كبوجي ممثلاً الرئيس ميشال عون.
وفي كلمة له قال رفول من المطار:”جئنا نشارككم في استقبال الراحل الكبير الذين دافع عن قضية فلسطين العادلة ضد المغتصبين والمعتدين”
اضاف رفول:”كل الكلام لا يكفي لإيفاء الراحل حقه ويكفينا فخرًا أن تكون حياته اليومية انعكاسًا لعمق ايمانه بالله وصلابة مواقفه ومبادئه في الوقوف الى جانب الانسان والدفاع عن المظلوم”.
وتابع:”باسم فخامة الرئيس ودولة الرئيس أتوجه منكم جميعاً، من اهله واقاربه واحبائه، وبالاخص من اخواننا واخواتنا الفلسطينيين نتقدم بأحر التعازي، وكلنا ثقة بأن ما من حق وراءه مطالب ويموت”.

المصدر: وكالات
8 يناير, 2017

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