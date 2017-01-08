لحام في تشييع المطران: وحدتنا هي مهد الديانات

أكد بطريرك الروم الملكيين الارثوذوكس غريغوريوس لحام الثالث خلال استقبال جثمان النائب البطريركي العام في القدس المطران ايلاريون كبوجي في مطار بيروت الدولي أن “كبوجي أحب لبنان وسوريا وفلسطين كما احب كل الأديان العربية والعربية”.

وأوضح لحام أن “كبوجي لا يزال معنا وسيعطي وسيثمر سلاما لأوطاننا العربية وخصوصا فلسطين التي هي مفتاح السلام للعالم”.

وشكر جميع الحاضرين في استقبال جثمان كبوجي، مشيراً الى أنه بطريقة دائمة مستديمة أشكر الجميع على الحضور المميز والاكرام لمن نذر حياته لفلسطين والقضية الفلسطنية.

وشدد لحام على أن “وحدتنا جميعا هي مهد الديانات ونتمنى ان تكون مستقبل بلادنا، وتستجيب الى دعاء كبوجي الذي كان يصلي من أجل السلام”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

