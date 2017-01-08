5 ملايين دينار لصندوق أسر “شهداء” الجيش الأردني

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد 8 يناير/كانون الثاني بإنشاء صندوق لدعم أسر “شهداء” القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتخصيص 5 ملايين دينار من موازنة الديوان الملكي له.

واجتمع الملك الأردني خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، ورؤساء الهيئات في القيادة العامة، حيث بحث معهم عددا من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة.

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة، وبالمعنويات العالية وبالمستوى المتميز، الذي وصلت إليه وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مؤكدا على ضرورة دعم الحكومة لهذا الصندوق، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتبرع له.

وأمر العاهل الأردني بتعزيز دور المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وإعادة النظر بقانونها وهيكلتها، والعمل على بناء المحافظ الإقراضية الخاصة بالمؤسسة، ودعم المشاريع الإنتاجية للمتقاعدين، بالإضافة إلى وضع برامج تدريب متخصصة للمتقاعدين ومساعدتهم في إيجاد فرص العمل المناسبة لهم.

وتأتي هذه التوجيهات الملكية في إطار رعاية الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسر الضحايا من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

