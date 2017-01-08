أسماء بعض شهداء وجرحى تفجير مدينة سعسع

8 يناير, 2017 - 6:00 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
أسماء بعض شهداء وجرحى تفجير مدينة سعسع

قام إحد إرهابيي “فتح الشام”بسيارة مفخخة قرب حاجز للجيش العربي السوري على مفرق قرية بيت جن غرب دمشق

حيث  أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعناصر إضافة إلى الجرحى

 وفيمايلي أسماء شهداء و جرحى تفجير سعسع الارهابي :

الشهيدحسن احمد

وسام عثمان

علي ناصر..

الجرحى : الطفلة مريم صديق مال

والطفلة مرح صديق مال

والطفلة شذى صديق مال

والطفلة قمر محمد مال

والطفلة سيدرا محمد حمادة 10 سنوات

والسيدة وفاء شحادة الحلاج

والسيدة بسمة احمد عرابي

والسيدة هيام يوسف زيتون

المصدر: رصد الحدث نيوز
8 يناير, 2017

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