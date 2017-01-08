الخليل: لإنتاج قانون انتخاب يعتمد النسبية

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب أنور الخليل على ضرورة انتاج قانون انتخاب عصري حديث يعتمد على النسبية والدائرة الكبرى.

وقال الخليل في حديث له الاحد “صحيح ان هناك تدويرا لبعض الزوايا ولكن فليبتعدوا عن القانون الأكثري لأنه يقرر مسبقا ما هي ارادة السلطة وليس ارادة الناس”.

واضاف الخليل “هناك شك كبير ان تكون رغبة بعض المكونات السياسية في التكوين الحالي للمجلس النيابي تريد فعلا ان تعود الى قانون الـ60 الا ان تمثيل شرائح الناس لا يتم الا عبر القانون النسبي”.

واعتبر الخليل انه “يجب ان نتوصل الى اقرار اصلاحين الاول سياسي عبر قانون جديد للانتخاب والثاني إداري والذي لا يتم الا بتبني مشروع البرنامج المتكامل في الاصلاح الاداري”.

وأكد الخليل على “ضرورة اقرار الموازنة العامة وتقديمها الى المجلس النيابي اذ لا يجوز ان تسير الدولة بدون موازنة”.