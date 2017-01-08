وهاب: الطائفة الدرزية تتعرض للظلم

وقال:”لسنا فرق عملة في هذا البلد، ونحن كطائفة لا نقبل بأن نكون لا فرق عملة ولا طائفة درجة ثانية. نحن من مؤسسي هذا البلد، إما أن نكون أساسيين أو لا نكون، هذا الهيكل إما للجميع أو سنهدمه على الجميع”.

واستغرب وهاب خلال استقباله وفودًا شعبية أمت دارته في الجاهلية، “كيف نكون في بلدنا ولا نستطيع الوصول الى مناصب محددة في حين نستطيع الوصول في الخارج الى منصب رئاسة الجمهورية”،

لافتًا الى أن “الرئيس الفنزويلي كلف شابًا يدعى طارق العيسمي من السويداء ليحل مكانه كرئيس إذا ألم به أي شيء”،

وقال:”منذ زمن طويل والطائفة الدرزية تتعرّض للظلم في المؤسسات الرسمية، وبالتالي في القطاع الخاص، ونرفض هذا الموضوع، وندعو الجميع للاتحاد والعمل على رفضه”.

وقال:”يجب أن نعمل لإزالة هؤلاء الذين يلحقون الظلم بالطائفة، وليعرف الجميع من حلفائنا وأخصامنا دون استثناء بأننا لن نقبل بأن يستمر هذا الظلم بالطائفة ويجب الإتحاد لرفضه”.

أضاف: “نحن مقبلون على معركة تعيينات، ونتمنى أن نسد الفراغ الموجود في الإدارة. هناك عشرات الوظائف المستحقة للطائفة في الإدارة لم تعين حتى الآن. يجب مناقشة ومتابعة موضوع التعيينات مع رئيس الجمهورية وكل الحلفاء، وهذه الوظائف يجب أن تكون على أساس الكفاءة، ولن نفرق بين درزي وآخر فالأكفأ هو الذي يصل. لا يجب أن يتم التعيين على أساس الولاء السياسي لا لنا ولا لغيرنا، فليكن الولاء للدولة في الدرجة الأولى، ونجدد رفضنا لما يحصل اليوم من غبن يطال الطائفة الدرزية، إن كان في موضوع تشكيل الحكومة إذ تناتش الجميع على الوزارات، وفي النهاية رموا لنا وزارة أو اثنتين لا خدمات فيها وصناديقهما فارغة، ونستغرب كيف يأتون ويقولون من المعيب الخلاف على توزيع الحقائب في وقت تناتش الجميع على كل الوزارات وحصلوا عليها”.

وختم وهاب:”نحن من مؤسسي هذا البلد، إما أن نكون أساسيين أو لا نكون، هذا الهيكل إما للجميع أو سنهدمه على الجميع، نحن أسسنا هذا البلد لن نقبل بأن نتعامل كطائفة درجة ثانية، كما يتم التعامل معنا اليوم من الجميع دون استثناء وهذا الموضوع ستتم معالجته ولنتحد جميعنا للتخلص منه”.