المرعبي: زيارة عون إلى السعودية تعيد علاقتها المميزة مع لبنان

اعتبر رئيس “تيار القرار اللبناني” النائب السابق طلال المرعبي، خلال استقباله وفودا وفاعليات سياسية وشعبية في دارته في عيون الغزلان – عكار، أن “زيارة الرئيس ميشال عون الي المملكة العربية السعودية هامة جدا، ومن شأنها ان تفتح بابا على الخليج العربي، لعودة العلاقات المميزة بين البلدين، وتحرك عودة الاستثمارات”.

وقال: “سيكون لهذه الزيارة مفاعيل ايجابية عديدة على لبنان”، معتبرا أن “السعودية لم تترك لبنان يوما، وخصوصا في ايام المحن”.

وفي الشان الحكومي قال: “ان النفط ثروة وطنية، ونأمل بان تمارس الشفافية بعيدا عن المحاصصة، كما أن اعباء وديونا كبيرة تخفف عن الوطن باستخراج النفط”.

وطالب ب”ضرورة الاسراع باقرار موازنة 2017، وبقانون انتخابي نيابي جديد وعصري يرضي كل الطموحات، وباتخاذ قرار مجلس الوزراء لتشغيل وتفعيل مطار القليعات في عكار”. وتساءل: “لماذا لا يعتمد قانون one man one vote؟” وحذر من “العودة الى قانون الستين”.

ونوه ب”جهود الجيش والاجهزة الامنية التي اثبتت جدارتها بالحفاظ على الامن”، واشاد ب “وعي المواطنين في مواجهة اي فتنة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

