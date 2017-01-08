الجيش السوري يسيطر على ضهر المسابي في وادي بردى

تمكن وحدات من الجيش السوري من السيطرة على مرتفع “ضهر المسابي” شمال غرب بلدة دير مقرن في منطقة وادي بردى بريف دمشق،

إضافةً للسيطرة على عدة تلال من الجهة الغربية للمرتفع والمشرفة من الناحية الشمالية على بلدة كفير الزيت، وسط فرار للمسلحين أمام تقدم الجيش في المنطقة.

وفي سياق متصل فقد أفادت مصادر خاصة للحدث نيوز عن تنفيذ الجيش السوري لصليات صاروخية و رمايات مدفعية استهدفت مواقع ميليشيات “جبهة النصرة في عين الفيجة و عين الخضرة كما أكد المصدر على مقتل القائد العسكري في كتيبة “أحرار بسيمة” التابعة ل”جبهة النصرة”المدعو عماد حسن رمضان خلال الاشتباكات في وادي بردى.

يذكر أن الميليشيات المسلحة قد أفشلت الهدنة التي كان قد تم الاتفاق عليها مؤخرا حيث منعت تلك الميليشيات ورشات الصيانو من الدخول الى جسم النبع ليعلن بعدها الجيش السوري استئناف العمليات العسكرية.

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