رفول في تشييع كبوجي: راحل كبير دافع بصدق

شارك الوزير بيار رفول في مراسم استقبال جثمان المطران كبوجي ممثلاً الرئيس ميشال عون.

وفي كلمة له قال رفول من المطار:”جئنا نشارككم في استقبال الراحل الكبير الذين دافع عن قضية فلسطين العادلة ضد المغتصبين والمعتدين”

اضاف رفول:”كل الكلام لا يكفي لإيفاء الراحل حقه ويكفينا فخرًا أن تكون حياته اليومية انعكاسًا لعمق ايمانه بالله وصلابة مواقفه ومبادئه في الوقوف الى جانب الانسان والدفاع عن المظلوم”.

وتابع:”باسم فخامة الرئيس ودولة الرئيس أتوجه منكم جميعاً، من اهله واقاربه واحبائه، وبالاخص من اخواننا واخواتنا الفلسطينيين نتقدم بأحر التعازي، وكلنا ثقة بأن ما من حق وراءه مطالب ويموت”.