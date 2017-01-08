“المعارض”أحمد الجربا يكشف عن مسبب الأزمة السورية

قام وزير الخارجية المصرى مساء اليوم باستقبال رئيس “تيار الغد السوري” المعارض أحمد الجربا لبحث أوضاع القضية السورية وتداعياتها خاصة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.

حيث اتهم الجربا فى حديث إلى بعض الصحفيين ان جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا بالتسبب فى الأزمة السورية،

مضيفا بأن الجماعه كانت ترفض اجتماعات جنيف، وتصف من يشارك فيها بالبائع للوطن السورى، مؤكدا أنه طلب خلال اللقاء ضرورة عقد مؤتمر القاهرة 3 للمعارضة السورية خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا إضافة إلى قوله بأن ن مصير الرئيس الاسد يقرره الشعب السوري وحده.

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