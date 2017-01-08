ريف الرقة بين صراع ميليشيا”قسد” و”داعش”

أعلنت ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” أنها دمرت دبابتين لتنظيم “داعش” في اشتباكات بينهما في الريف الشمالي لمدينة الرقة شمال شرقي سوريا، ضمن إطار المرحل الثانية لحملة ‹غضب الفرات›.

بحسب المعلومات الواردة فإن تنظيم ‹داعش› شن ليلة أمس هجمات على مواقع لميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية “في بلدة السمن وقرية أخرى في الريف الشمالي لمدينة الرقة،وقرية “سويدية غربي” في ريف الرقة الغربي مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت وقتلا طويلاً وقع فيها قتلى من الطرفين فيما ذكر ناشطون تابعون ل”قسد” بأن “قوات سوريا ” أفشلت هجوم التنظيم وقتلت العشرات من عناصره.

من جهة أخرى فقد قام “طيران التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استهدف أهداف ومواقع تنظيم “داعش”، اليوم الأحد، في الريفين الغربي والشمالي لمدينة الرقة، ذلك ضمن دعمها ل ميليشيا “قسد”

وبحسب ما أعلنته ميليشيا “قسد” فإنه منذ يدء المرحلة الثانية من حملة ‹غضب الفرات› الهادفة لطرد “داعش” من ريف الرقة الغربي ومحاصرته في المدينة قد سيطروا على أكثر من 120 قرية وعشرات المزارع.

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