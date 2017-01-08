هذا ماسببته الأحوال الجوية اليوم في الساحل السوري

نتيجة تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مع ترافقه بكتلة هوائية باردة ورطبة وانخفاض درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها فقد شهدت المدن السورية ولاسيما الساحلية هطولات مطرية وثلوج على المرتفعات الجوية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر على ان تتوالى درجات الحرارة انخفاضها لتصبح ادنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

هذا وقد تسببت تلك الاحوال الجوية بإغلاق مرفئي طرطوس واللاذقية ومصب نفط بانياس إضافة إلى تعليق مطار الشهيد باسل الاسد الدولي لرحلاته الملاحية .

كما تسببت الرياح التي رافقت هذا المنخفض بإقتلاع عواميد الانارة في بعض شوارع محافظة اللاذقية إضافة إلى توقف مؤقت في محطة قطارات طرطوس نقل ركاب اللاذقية – طرطوس /موقع معمل الوهيب / بسبب تحطم أشجار على السكة الحديدية نتيجة الظروف الجوية حيث يقوم عمال الصيانة بعملية إزالتها

وفي سياق متصل فقد توقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية والبرد فوق المناطق الساحلية وثلجيا على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط في المنطقة الغربية لتتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

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