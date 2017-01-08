مشروب طبيعي يطهّر الرئتين من آثار التدخين!

التدخين من أكثر العادات السيئة التي يمارسها الرجال حول العالم، ولا تتوقف أضرارها على صحة الشخص المدخن فحسب، بل تمتد إلى من يجاروه.

ومن المعروف أن التدخين يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، لعل أبرزها السرطان، وخصوصاً سرطان الرئة الأكثر انتشاراً في العالم.

والمشكلة الكبرى أن التدخين قريب جداً من الإدمان، ولا يستطيع المدخن أن يتخلى عنه بسهولة.

بالتالي، إذا لم تكن قادراً على التوقف عنه تماماً، فعلى الأقل يجب أن تحاول التقليل من آثاره السيئة قدر الإمكان.

يُعدّ تنظيف الرئتين من السموم حلاً معتبراً للحد من أضرار التدخين، على الرغم من أن بعض الأضرار لا يمكن التعامل معها إلا بالتوقف تماماً عن هذه العادة. وفي ما يخص تنقية الرئتين من السموم، يُنصح باستخدام الطريقة التالية يومياً، إذا كنت دخنت لمدة أكثر من 6 أشهر.

المكونات التي تحتاجها:

– لتر ماء

– ملعقتان صغيرتان من الكركم المقطع

– ملعقة صغيرة من الزنجبيل

– فص ثوم، مقشر ومقطع

– القليل من السكر للتحلية

طريقة التحضير

قم بغلي الماء، ثم صبّه على باقي المكونات، ثم ضع الخليط في الثلاجة ليلة كاملة. وفي الصباح، أحضر الخليط، ثم اغله مرة أخرى لمدة خمس دقائق، ثم اتركه يبرد مجدداً.

تناول ملعقتين صغيرتين ثلاث مرات يومياً قبل تناول الطعام، ثم مرة أخرى قبل الذهاب للنوم.

هذا المشروب يحتوي على خليط من مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتريا، وكلّها تساعد الكبد والكليتين في التخلص من السموم التي ندخلها إلى الجسم.

بعد الإقلاع عن التدخين، أو حتى أثناءه، يعمل الجسم بضعف طاقته من أجل التخلص من السموم التي تبثها السجائر في الجسم.

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