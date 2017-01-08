موعد عودة اللبنانيين المحتجزين في مطار اتاتورك ؟

بعد ان توقفت مساء يوم الجمعة, جميع الرحلات في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجويّة وتراكم الثلوج, احتُجز بعض اللّبنانييّن في المطار، حيث تم تعليق رحلاتهم في بادىء الامر، الى بيروت على متن طيران الشرق الاوسط (الرحلة رقم 268)، ومن ثم جرى الغاء الرحلة ، الامر الذي استتبعه فوضى عارمة في صفوف المسافرين.

وذكرت مصادر متابعة لوضع المسافرين اللّبنانييّن المحتجزين في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ان توقيت العودة الى لبنان سيكون اليوم مساءً, بعد احتجازهم ثلاثة ايام, سيتمكن المسافرون من الوصول اخيرا الى مطار بيروت الدولي وذلك بعد تحسن في الاحوال الجوية.

وكان المسافرون قد أجروا عدة محاولات مراراً وتكراراً للاتصال بشركة طيران الشرق الاوسط للاستفسار منها عن موعد الرحلة الجديد الا ان احداً لم يرد او يعطي اية تفاصيل عن الموضوع، كما لم تبلغهم اي جهات معنية بموعد الرحلة القادمة.

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