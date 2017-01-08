رصد: تنظيم د”اعش “أعدم شخصَين اثنين في مدينة الرقة بتهمة التعامل مع “التحالف الدولي”

8 يناير, 2017 - 6:58 مساءً
8 يناير, 2017
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