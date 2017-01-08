مقتل 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس بالقدس

أكدت الشرطة الإسرائيلية، الأحد 8 يناير/كانون الثاني، مقتل 4 جنود وإصابة آخرين بجراح متفاوتة نتيجة دهسهم بسيارة شحن في منطقة جبل المكبر في القدس.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على سائق الشاحنة الذي توفي بعد إصابته بشكل خطير.

هذا وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن الشاحنة خرجت عن مسارها وتوجت بشكل سريع نحو موقف للحافلات حيث احتشد العشرات من الجنود.

ووصل إلى مكان الحادث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن منفذ عملية الدهس، مواطن فلسطيني من سكان القدس.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمنفذ الذي يدعى بحسب هذه المواقع، فادي القنبر، وهو أسير محرر من حي جبل المكبر في القدس.

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