مصدر ميداني: الجيش السوري يفجر نفق حفره مسلحو بردى في مرتفع ضحر النحيلة بعد استعادة السيطرة عليه قبل ثلاث ايام.

8 يناير, 2017 - 6:59 مساءً
8 يناير, 2017
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