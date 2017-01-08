انفجار جثة مفخخة داخل “ثلاجة الموتى” في مستشفى بشرق بغداد

أفاد مصدر أمني الأحد 8 يناير/كانون الثاني بأن جثة مفخخة انفجرت داخل “ثلاجة الموتى” في مستشفى بمدينة الصدر شرق بغداد، هي ذاتها جثة الانتحاري الذي فجر نفسه بمنطقة جميلة.

ونقلت السومرية نيوز عن المصدر الأمني، دون الكشف عن اسمه، إن “جثة موضوعة داخل ثلاجة جثث الموتى بمستشفى الصدر، في مدينة الصدر، شرقي بغداد، انفجرت ظهر اليوم، ما أسفر عن أضرار مادية، بدون حدوث خسائر بشرية”.

وأوضح المصدر، أن “الجثة التي انفجرت هي ذاتها جثة الانتحاري الذي فجر نفسه صباح اليوم بمنطقة جميلة، شرقي بغداد”، مشيرا إلى أن موادا متفجرة كانت موضوعة عند منطقة البطن من الجثة.

وشهدت منطقة جميلة، شرقي العاصمة، صباح اليوم تفجيرا انتحاريا آخر تبناه تنظيم داعش أسفر عن مقتل وجرح 22 شخصا.

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