“غرب اليرموك يستغيث “و”داعش”يمهل 72 ساعة وإلاّ…!

قام ناشطون داخل مخيم “اليرموك” أمس بإطلاق حملة بعنوان “غرب اليرموك يستغيث” تهدف لتسليط الضوء على الأوضاع الكارثية للمدنيين المتواجدين في تلك المناطق

حيث ذكر الناشطون عن منظّم الحملة، الذي فضّل عدم ذكر اسمه إلى أن “الحملة تتضمن منشورات يرفق معها هاشتاغ “غرب اليرموك يستغيث” بالإضافة لتسجيلات صوتية ومصورة تتضمن شهادات للأهالي وما يتعرضون له من انتهاكات وتجويع”.

إذ يتعمد أمراء وعناصر تنظيم “الدولة” إهانة المدنيين وخاصة النساء على حاجز شارع المدارس في مخيم اليرموك أثناء عبورهم لجلب الطعام والشراب، كما يحدد لهم كميات الطعام المسموح بإدخالها وأوقات الدخول والخروج،

حيث يحاصرهم في مناطق غرب اليرموك، فضلاً عن حرمانه عشرات المرضى الخروج لتلقي العلاج اللازم في بلدات جنوب دمشق المجاورة، ما تسبب بارتقاء عدد من كبار السن نتيجة المرض.

وفي سياق متصل فقد أعلن تنظيم “داعش” اليوم الأحد فتح حاجز شارع المدارس أمام المدنيين غرب مخيم اليرموك ممهﻻ إياهم 72 ساعة للخروج من المنطقة باتجاه مناطق سيطرته.

حيث أوضحت مصادر مطلعة أن “داعش” وبعد العملية التي نفذها انغماسي من جبهة فتح الشام وأدت لمقتل 7 من عناصر التنظيم على الحاجز المذكور، وأمهلهم يومين كاملين للخروج النهائي من غرب اليرموك (الريجة وشارعي ال15 والثﻻ ثين وشارع حيفا) وإﻻ سيعتبرهم جميعا في عداد الرهائن، شأنهم في ذلك شأن مقاتلي ميليشيا “فتح الشام”.



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جدر الاشارة إلى “تنظيم داعش” يسيطر على تلك المناطق إلى جانب فصائل من الميليشيات المسلحة من “جيهة النصرة” والفصائل التابعة لها وفي سياق متصل

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