مارياني: الرئيس لاسد الاعتداءات التي تحصل في فرنسا تشبه تلك التي تحصل في سوريا ونجد فيها بصمات داعش

8 يناير, 2017 - 7:31 مساءً
8 يناير, 2017
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