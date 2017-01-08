بالارقام: هذه نتائج حملة “سكر خطك”

اخذت حملة #سكر_خطك في لبنان صدى واسع المدى واثرت بالجمهور المتلقي حتى بلغت المشاركة في لبنان لكافة الخطوط بشكل اجمالي 30% وحسبما نشر المحامي الناشط في الحملة حسن بزي تبينت هذه الاعداد الرقمية التي توضح اقفال الخطوط بالساعه ونسبتها بالشكل الآتي:

عدد الخطوط المقفلة يوم الاحد تاريخ 8/1/2017 : 1- الساعة 6 صباحاً 1،932،711 خطاً … المعدل العام عادة حوالي 450،000 خط .

عند الساعة 12 ظهراً 1،417،317 خطاً … المعدل العام عادة حوالي 200،000 خط .

وعند الساعة 2 ظهراً 1،371،412 خطاً … المعدل العام عادة حوالي 150،000 خط .

وفي الساعة 6 مساءً 998،267 خطاً .. المعدل العام عادة حوالي 150،000 خط .

اذ بلغت نسبة المشاركة في لبنان لكافة الخطوط هي بشكل اجمالي 30% .

ومن الجهة الاهم واستناداً على ما ذكر تقدر نسبة خسائر الخزينة العامة و شركتي الخليوي تقدر ب 3 مليارات ليرة ناتجة عن عدم استخدام الخطوط الثابتة المقفلة ، و عدم تشريج الخطوط المسبقة الدفع و عدم التشريج من خلال الارقام 1155 و 1166 و 111 و سواها .

وعلى هذه النتائج علق بعض المتابعين والمؤيدين لبعضهم بعنوان صغير يحمل معاني كثيره وهو ” ما تستهون بحالك، انت بتقدر تغير وطن”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

