من هو آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني؟

ولد آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني المعروف بـ”علي أكبر هاشمي رفسنجاني” يوم 25 أغسطس 1934، في قرية “بهرمان” وهي من ضواحي مدينة رفسنجان بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

بدأ آية الله رفسنجاني دراسته في مدرسة دينية محلية، ثم غادر قريته في سن الرابعة عشر لمتابعة تعليمه الديني في مدينة قم المقدسة. فأكمل تعليمه في حوزة قم على يد علماء كبار مثل آية الله حسين البروجردي، وآية الله روح الله الخميني، وآية الله شهاب الدين المرعشي النجفي ، وآية الله محمد حسين الطباطبائي.

بدأ نشاطه السياسي بشكل جاد منذ 1961، وقد سار على نهج مفجر الثورة الإسلامية آية الله الإمام روح الله الخميني، حيث كان من أنصار الإمام الخميني الخلص.

اعتقل من قبل جهاز الأمن “السافاك” بسبب نشاطه السياسي 7 مرات وقضى خلالها 4 سنوات و 5 أشهر في السجن.

وفي آخر أعوام الحرب العراقية الإيرانية التي انتهت عام 1988، عينه الإمام الخميني قائماً بأعمال قائد القوات المسلحة.

تولى آية الله رفسنجاني منصب رئيس البرلمان بين عامي 1980 و1989.

تولى رفسنجاني الرئاسة ما بين من 3 آب من سنة 1989م إلى 2 آب 1997م.

ترأس آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ 27 سنة.

كما كان عضواً بمجلس خبراء القيادة منذ 34 سنة لعدة دورات.