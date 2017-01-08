الميليشيات المسلحة تخرق الهدنة في دمشق ودرعا

في خروقات جديدة لاتفاقية وقف اطلاق النار قامت مجموعات مسلحة بخرق الاتفاق متستهدفين بقذيفة صاروخية ملعب العباسيين في دمشق

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت أن الميليشيات المسلحة قامت بخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية بعد ظهر اليوم عبر استهدافها محيط ملعب العباسيين بدمشق بقذيفة صاروخية. حيث أكدت مصادر في قيادة شرطة دمشق أن ” المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية أطلقت مساء اليوم قذيفة صاروخية سقطت في محيط ملعب العباسيين ما تسبب بوقوع أضرار مادية”.

وبإتجاه الجنوب قامت الميليشيات المسلحة التابعة لما يسمى” الجيش الحر” بخرق جديد من خلال استهداف مقرات الجيش السوري على النقاط المحاذية للأوتوستراد الدولي، في معسكر الكم وحواجز المجيدل وجسر النجيح وتلول محجة والوردات مما استدعى من وحدات الجيش الرد حيث تمكن الجيش السوري من احكام سيطرتها على منطقة الوردات التي تربط البلدة بقرى منطقة اللجاة الخاضعة لسيطرة “الجيش الحر”