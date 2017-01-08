رصد:انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة تابعة لـ “جبهة النصرة” على طريق “سراقب – آفس” في ريف إدلب الشرقي.

8 يناير, 2017 - 8:28 مساءً
8 يناير, 2017
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